"Warunkowa uchwała". Członek PKW o decyzji Domańskiego

Minister finansów Andrzej Domański zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o wykładnię uchwały z 30 grudnia, dotyczącej sprawozdania finansowego komitetu PiS. Jak podnosi, jest ona sprzeczna wewnętrznie, gdyż par. 2 podważa treść par. 1. Dlatego przed jej wykonaniem należy wyjaśnić wszystkie wątpliwości prawne.

- Nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której mielibyśmy watpliwośći, co do statusu SN rozstrzygającego w sprawach wyborczych. W związku z tym na nietypową sytuację jest nietypowa uchwała, która wymaga zastanowienia się, pogłębionej interpretacji - powiedział członek PKW.