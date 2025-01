Kolejny zgrzyt w koalicji. "Władek, lustro sobie kup"

Trzy ministerstwa, w tym m.in. resort rolnictwa, na czele którego stoi Czesław Siekierski z PSL, stwierdziły, że związki partnerskie mogą umożliwić łamanie lub obchodzenie prawa. Ludowcy podnoszą, że nowe przepisy mogą np. doprowadzić do wyłudzeń gospodarstw rolnych. Głos w tej sprawie zabrał na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Czarzasty podkreślił, że koalicja obiecała otwartość na tematy dotyczące kobiet i otwartość na grupy bez względu na "status majątkowy czy to w jaki sposób się kochają". Jego zdaniem, PSL blokuje wprowadzenie zmian w tym zakresie, co to szkodzi całej koalicji rządzącej.

Czarzasty bije w Kosiniaka-Kamysza

- To źle robi koalicji. Jeżeli będzie taka sytuacja, że kobiety, grupy, które będą miały dosyć tych obietnic nie pójdą do wyborów i wygra pan Nawrocki, jeśli chodzi o sprawy związane z wyborami prezydenckimi, to powiem Władkowi Kosiniakowi-Kamyszowi: Władek, lustro kup sobie większe trochę i częściej w nie patrz - powiedział bez ogródek w programie "Graffiti".

- Jeżeli wasze fanaberie i blokady w głowach doprowadzą do tego, że grupy społeczne się od nas odwrócą, jeżeli kobiety się od nas odwrócą, to ktoś będzie musiał wziąć odpowiedzialność za to, że PiS z Konfederacją przejmą władzę - dodał.

