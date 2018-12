Andrzej Dera: prezydent uhonoruje zmarłego w Strasburgu Polaka

- Można powiedzieć Polak-bohater. Dzięki takiej postawie, jaką miał nasz obywatel i obywatel z Włoch, nie doszło do większej tragedii - ocenił prezydencki minister Andrzej Dera. Zapowiedział, że prezydent uhonoruje zmarłego w Strasburgu Polaka.

Andrzej Dera został zapytany przez TVP 1 o Polaka, który zmarł w niedzielę wieczorem w Strasburgu. Bartosz Niedzielski został postrzelony przez Cherifa Chekatta, gdy razem z przyjacielem, włoskim dziennikarzem Antonio Megalizzim, próbował uniemożliwić wejście napastnika do baru. Włoch także został postrzelony - zmarł w szpitalu w piątek.

- Myślę, że taką osobę trzeba uhonorować i pan prezydent odznaczy tę osobę właśnie za tę heroiczność, za tę bohaterskość. Poświęcił życie, by ratować innych, to jest absolutny wzór - powiedział prezydencki minister.

Cherif Chekatt, zamachowiec ze Strasburga, został zastrzelony przez policję w czwartek ok. godz. 21.00 lokalnego czasu na granicy dzielnic Neudorf i Meinau. Podczas próby wylegitymowania go przez policję, mężczyzna odwrócił się i zaczął strzelać w kierunku funkcjonariuszy, którzy natychmiast odpowiedzieli ogniem. Według agencji AFP, policję o miejscu przebywania terrorysty poinfomowała anonimowa kobieta. Miała go rozpoznać na ulicy na podstawie fotografii publikowanej przez media i zadzwoniła na numer alarmowy.