Andrij Deszczyca: na Ukrainie pojawiają się antypolskie nastroje

- Ustawa o IPN wywołała na Ukrainie antypolskie nastroje. Próbowałem ostrzec polskich rządzących przed jej uchwaleniem. Usłyszałem, że presja w środowisku parlamentarnym jest zbyt duża i ustawę trzeba przegłosować - mówi ambasador Ukrainy w Warszawie Andrij Deszczyca.

Andrij Deszczyca uważa, że niezgoda władz ukraińskich na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej była "bardzo emocjonalną" reakcją na zburzenie ukraińskiego pomnika w Hruszowicach. - Po decyzjach Polski znów pojawiły się emocje. My chcemy doprowadzić do tego, żeby strona polska mogła przeprowadzać ekshumacje, prace poszukiwawcze i w odpowiedni sposób oddać hołd tym osobom, ale decyzje podejmują osoby, które mają zakaz wjazdu do Polski. Wiadomo, jak będą głosować – tłumaczył ambasador Ukrainy. Dodaje, że wicepremier Rozenko zadeklarował Piotrowi Glińskiemu, że "będzie rozmawiał ze swoimi kolegami, by przekonać ich, że po stronie Polski jest życzenie do załatwienia spraw pomników".