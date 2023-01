Amerykańskie wojska szkolą się w Rumunii. "To sygnał dla Putina"

"Sygnał dla Putina"

Jak podaje "The New York Times", rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Rumunii "to ostrzeżenie dla Moskwy" i jednocześnie działanie zgodne z deklaracją prezydenta Joe Bidena, który zapowiedział, że "USA będą bronić każdego cala terytorium NATO z całą mocą amerykańskiej siły". Wspólne ćwiczenia żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych i Rumunii są dowodem na to, że sojusznicy z tej części Europy są gotowi do wspólnego działania w razie ataku Kremla.