Fiński prezydent o rozmowach z Putinem: Trzeba zachować czujność

- Szybko nauczyłem się, że zawsze przebiega to w ten sam sposób. W środku rozmowy o czymś zupełnie innym, potrafił (Władimir Putin - przyp. red.) nagle powiedzieć: "Mam duży problem". To charakterystyczny znak, że "się zaczyna". Zapytałem go, o co chodzi, a wtedy on powiedział: "Tak, przysłali mi Snowdena i nie bardzo wiem, co z nim zrobić" - relacjonował Niinistö i podkreślił, że nie przerwał dyktatorowi, który kontynuował swoją wypowiedź. - Wtedy Putin zapytał: "A jeśli wyślę go do Finlandii?". Potem dodał: "No nie, nie mogę, bo masz przecież ze sobą wielu agentów CIA". - wspomina fiński prezydent.