Amerykański wywiad jest pewny. "Putin jest zdecydowanie chory"

"Rychła śmierć to spekulacje"

Rozmówcy "Newsweeka" to reprezentanci trzech odrębnych agencji wywiadowczych. Szczególnie niepokojące są ich doniesienia o paranoi, w którą popada Putin w związku z utrzymaniem władzy. Przyczynić się to może do tego, że działania armii rosyjskiej w Ukrainie będą coraz bardziej nieprzewidywalne. Jednak według nich, zmniejsza to ryzyko wybuchu wojny nuklearnej. - Osłabiony Putin, wyraźnie upadający przywódca, a nie ten, który jest na szczycie, ma mniejszy wpływ na swoich doradców i podwładnych - wskazują.