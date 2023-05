Amerykański ochotnik zginął w Bachmucie. Przyjaciel ujawnił, kim był i co tam robił

We wtorek finansista najemniczej grupy Wagnera opublikował film, na którym pokazał ciało Amerykanina. - Przekażemy go Stanom Zjednoczonym Ameryki, złożymy go do trumny, przykryjemy amerykańską flagą z szacunkiem, ponieważ nie umarł w swoim łóżku jako dziadek, ale zginął na wojnie - mówi na filmie Prigożyn.