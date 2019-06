Amerykański cyberatak na Iran. Odwet za zestrzelenie drona

Donald Trump wstrzymał się przed zbombardowaniem Iranu w odwecie za atak na amerykańskiego drona. Ale USA odpowiedziały w inny sposób: atakiem cybernetycznym na irańskie służby.

Informację o cyberataku podał portal Yahoo, powołując się na informacje dwóch byłych oficjeli amerykańskiego wywiadu. Do ataku miało dojść w czwartek wieczorem, a jego celem grupa irańskich szpiegów-hakerów powiązanych z irańską. Grupa miała wspierać Iran w ataku minowym na dwa zatopione tankowce w Zatoce Omańskiej.

Do cyberataku doszło po tym, jak prezydent Donald Trump zdecydował o powstrzymaniu militarnego odwetu na Iran za zestrzelenie drona Global Hawk nad cieśniną Ormuz. Jak stwierdził, uderzenie, które mógłoby pociągnąć za sobą do 150 ofiar śmiertelnych, byłby nieproporcjonalną odpowiedzią na czyn Irańczyków. Jednocześnie wezwał Iran do podjęcia rozmów i zagroził, że dalsze ataki mogą się skończyć dla niego "wymazaniem" z mapy świata.