Amerykańska spółka negocjuje przejęcie producenta Pegasusa

W Senacie powstała już specjalna komisja ds. Pegasusa, teraz ważą się losy, czy komisja śledcza, mająca dużo większe uprawnienia, powstanie w Sejmie. Paweł Kukiz zażądał, aby to on był jej przewodniczącym. A to od niego i jego posłów zależy, czy opozycja znajdzie do tego większość. PiS jest konsekwentnie przeciw.