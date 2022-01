Afera z Pegasusem. Kamiński: Nie obawiam się żadnej komisji

Nawiązując do prac senackiej nadzwyczajnej komisji ds. inwigilacji, Kamiński stwierdził, że nie obawia się jej działalności. - To czego się obawiam, to jest to, że w tak trudnym międzynarodowym otoczeniu związanym z zagrożeniami dla bezpieczeństwa Polski, w tej chwili następuje polityczny atak na polskie służby specjalne - powiedział.