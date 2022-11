"Amerykańska obecność" w Powidzu. Ambasador USA ujawnia

Amerykanie w Powidzu. Ujawniono ich projekty

- A dzisiaj rozpoczynamy dwa jakże ważne pozostałe projekty - pierwszy to mobilny system bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, który będzie miał wszystko, co tylko konieczne, aby siły powietrzne Stanów Zjednoczonych były gotowe do działania, w tym będą to dodatkowe obiekty - budynki, wyposażenie, pojazdy, wszystko w jednym miejscu. A drugi to projekt magazynu paliwa o znaczących ilościach, ponieważ mówimy o ilościach rzędu 1,5 mln galonów paliwa - ujawnił Mark Brzezinski.