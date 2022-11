Ofensywa Błaszczaka. To przyszły premier? “Byłby świetny”

Opozycja nie szczędziła słów krytyki pod adresem szefa MON Mariusza Błaszczaka, dziwiąc się, że minister zajmuje się budową ogrodzenia na granicy z obwodem kaliningradzkim. - Minister Błaszczak jest wicepremierem i koordynuje całość prac dotyczących bezpieczeństwa - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MON Marcin Ociepa. Dodał, że fizyczną zaporę stawia wojsko, a równolegle w MSWiA trwają przygotowania do uruchomienia zapory elektronicznej. Pytany o to, czy jego bezpośredni przełożony może zostać premierem, Ociepa od razu odparł, że "oczywiście to prawdopodobne". - W czasach zagrożenia taka kandydatura byłaby zupełnie naturalna - dodał. Nie chciał jednak odpowiedzieć, czy Mariusz Błaszczak mógłby stanąć na czele rządu jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Wiceszef MON stwierdził, że takie dywagacje nie są potrzebne, bo Błaszczak “byłby świetnym premierem, ale teraz świetnym premierem jest Mateusz Morawiecki”. Więcej w materiale wideo.