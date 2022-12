Amerykanie o uderzeniu Kijowa. Czekali na to długo

Zamarzający grunt i ofensywa

Znaczący spadek temperatur notowany jest już od pewnego czasu. Na zamarznięcie gruntu potrzeba kilku dni, więc dopiero teraz - jak wskazują analitycy - pojawiają się lepsze warunki do prowadzenia walki. Zdaniem ISW, najprawdopodobniej będą to chciały wykorzystać obie strony. Oznacza to, że tempo walk w najbliższych tygodniach wzrośnie.