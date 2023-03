Ambicje Chin kontra rzeczywistość. Ekspert nie ma złudzeń

Ambicje Chin i wizyta przywódcy w Moskwie. Co w tej chwili napędza Komunistyczną Partię Chin? Między innymi o tym z ekspertem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiał w programie "Newsroom WP" Patrycjusz Wyżga. - Chiny chcą do 2040 roku stać się światowym supermocarstwem - mówił na antenie WP doktor Marcin Przychodniak. Zdaniem analityka, to co postanowiły sobie partyjne władze, może być jednak w rzeczywistości wyjątkowo trudne do zrealizowania. - Faktycznie, przez lata wzrost PKB Chin był budowany o współpracę z Zachodem, na której on jeszcze zarabiał. Taka była polityka, ale agresja Rosji na Ukrainę dość dużo zmieniła, jeśli chodzi o chińskie poczynania. Oni nie przypuszczali, że Zachód tak zareaguje - ocenił ekspert. Zdaniem Przychodniaka rząd Chin już wie, że strategiczna szansa się skończyła, a wyścig technologiczny z USA wygląda inaczej niż jeszcze kilka lat temu. - Następne lata będą trudniejsze. Sytuacja gospodarcza i wewnętrzna w Chinach wcale nie jest korzystna - ocenił.