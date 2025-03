Alkomaty w Sejmie. "To nie będzie sukces"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zlecił Kancelarii Sejmu opracowanie rozwiązań pozwalających sprawdzić trzeźwość posłów na sali plenarnej. Takie badanie miałoby zostać przeprowadzone przez Straż Marszałkowską na wniosek marszałka prowadzącego obrady. - Wstyd dla polskiego parlamentaryzmu, że w ogóle o tym rozmawiamy - mówił w programie “Tłit” WP wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Gość programu stwierdził, że jeżeli w inny sposób nie można sobie z tym poradzić, to można przyjąć takie rozwiązanie. Konieczny wrócił uwagę, że w niektórych krajach podczas mniej oficjalnych spotkań ministrów w ogóle nie ma alkoholu. Prowadzący dopytywał, czy w Polsce również powinno zostać to wprowadzone. - Myślę, że nie. To są już sprawy, które naprawdę należy zostawić pewnej tradycji tych spotkań (...). Ten alkoholizm dotyczy zupełnie czegoś innego. My na pokaz możemy wprowadzić alkomaty w parlamencie i nic nie zrobić z akcyzą, nic nie zrobić dostępnością, ale będziemy mieli wielki sukces, bo posłowie są sprawdzani. To nie będzie sukces, jeżeli chodzi o alkohol - ocenił wiceminister zdrowia.