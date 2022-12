"Alkoholizm i anarchia nadal istnieją". Co się dzieje na rosyjskim froncie?

"Kiedyś to była katastrofa" - napisał Spankow na swoim kanale Telegram odnosząc się do zaopatrzenia. "Wcześniej nie było nic. Żadnych apteczek, mundurów, helikopterów. Teraz my, ochotnicy, stopniowo zmierzamy w kierunku zaspokojenia potrzeb wojska, które podnoszą profesjonalizm i komfort" - czytamy we wpisie dziennikarza wojskowego.