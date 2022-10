Ależ cios. Jeden z liderów wagnerowców zlikwidowany

Do starcia doszło 24 i 25 października na kierunku bachmuckicm - powiedział Urszałowycz, cytowany przez portal Suspilne. Rosyjscy najemnicy prowadzili tam działania ofensywne przy użyciu artylerii. Siły ukraińskie zniszczyły obie grupy, a dwóch Rosjan wzięły do niewoli. Okazało się, że są to więźniowie skazani w Rosji za ciężkie przestępstwa, którzy zgłosili się do grupy Wagnera i podpisali z nią kontrakt na pół roku, po czym zostali wysłani na Ukrainę.