Alerty IMGW objęły już niemal całą Polskę. Stan rzek osiąga krytyczny poziom

"W rejonach zalegania pokrywy śnieżnej na obszarach poniżej 1200-1400 m n.p.m. prognozuje się dalszy wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1 st. C do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C. Suma opadów deszczu od 30 mm do 50 mm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu" - przekazano w komunikacie.