Totalna zmiana w pogodzie. Synoptycy wskazują jeden dzień

Pogoda. Alerty IMGW

Będzie wiał silny wiatr od 40 km/h do 50 km/h, w porywach również w trakcie burz do 90 km/h, zachodni i północno-zachodni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia niemal dla całego kraju. Część z nich to czerwone ostrzeżenia, które są najwyższym, trzecim stopniem alertu. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem, ulewnym deszczem oraz gwałtownymi roztopami.