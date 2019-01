Alert pogodowy. Zmrozi całą Polskę - minus 14 st. C

Zima w pełni i w najbliższych dniach będą bardzo zimno. Do wieczora z godziny na godzinę temperatura będzie jeszcze bardziej spadać, a w nocy i we wtorek rano na wschodzie będzie nawet -14 st. C. Nie odpuści także smog.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nad ranem temperatura spadnie najbardziej na południowym wschodzie (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Choć synoptycy przewidują pod koniec tygodnia znaczne ocieplenie (także na południu), to jednak przed nami mroźne dni. Pogodę w naszej części Europy kształtuje nadal pogodny ośrodek wyżowy o nazwie "Brigida", którego centrum znad południowo-wschodniej Polski przemieszać się będzie nad Ukrainę

To oznacza, że wieczór i kolejna noc będą bardzo zimne.

Uważajmy na znaczne spadki temperatury - szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie oraz na przedgórzu i w górach - przestrzegają w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus. Ich alert obowiązuje do wtorku w południe.

WP/Cumulus Podziel się

Najchłodniej będzie nad ranem. Termometry wskażą wtedy od -2/-4 st. C na zachodzie i w centrum kraju do -6/-9 st. C na wschodzie i południowym wschodzie Polski.

Również na przedgórzu i w górach (od Sudetów przez Beskidy i Tatry po Bieszczady) temperatura spadnie do -10/-14 st. C.

WP/Cumulus Podziel się

Smog w miastach

Niestety wyż sprawi, że w miastach - zwłaszcza południowej Polski (w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Śląsk i Małopolskę po Podkarpacie) - będziemy oddychać bardzo złym powietrzem.

Smog powstanie, tak jak w poniedziałek, na skutek inwersji przyziemnej. Podczas bezchmurnej nocy cieplejsze masy powietrza wzniosą się i zadziałają jak pokrywa, która zatrzyma chłód blisko gruntu.