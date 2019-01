Uwaga! Brygida II namiesza w pogodzie. Mróz i inwersja przyziemna

Niewielki układ wyżowy o wdzięcznej nazwie Brygida II namiesza w nocy w pogodzie w Polsce. Mocno spadnie temperatura, a na dodatek pojawi się zjawisko tzw. inwersji przyziemnej. Dotknie ono szczególnie mieszkańców południowej Polski.

Brak chmur sprawi, że w nocy temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera. Największe spadki temperatury odczują mieszkańcy wschodnich i południowo-wschodnich regionów kraju oraz gór i pogórza.

Nad ranem termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od -2 do -4 st. C. Na wschodzie i południowym wschodzie będzie jednak o wiele zimniej: termometry wskażą do -7 do -10 st. C. Na przedgórzu i w górach (od Beskidów przez Tatry po Bieszczady) nawet od -12 do -16 st. C.