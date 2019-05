Alert pogodowy, IMGW ostrzega. W nocy może pojawić się grad

Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla trzech województw. Synoptycy zapowiadają, że w nocy mogą pojawić się intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Możliwy jest również grad.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+13) – (+15) st. C w środkowym pasie kraju do (+17) – (+19) st. C na zachodzie i wschodzie Polski.