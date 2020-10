Aleksiej Nawalny ujawnia koszty leczenia w RFN. "Sześciocyfrowy rachunek"

Rachunek za przelot do Niemiec i leczenie w berlińskiej klinice Charité jest sześciocyfrowy i - jak szczegółowo wyjaśnia na Instagramie rosyjski opozycjonista - zapłacą go cztery różne osoby prywatne.

Po zakończeniu leczenia w Charité otruty krytyk Putina ujawnił koszty całej akcji ratunkowej. Przelot do Niemiec kosztował 79 tys. euro i został pokryty przez rosyjskiego przedsiębiorcę Borisa Zimina. Rachunek za leczenie w szpitalu wynosi 49 900 euro i uregulują go trzy osoby: przedsiębiorca Jewgienij Cziczwarkin, ekonomista Siergiej Aleksaszenko oraz informatyk Roman Iwanow.

Informacje te podaje portal informacyjny ntv po przeanalizowaniu posta na Instagramie. Nawalny tłumaczy w nim fakt ujawnienia kosztów leczenia : "Obiecałem Wam to dokładnie powiedzieć i teraz to mówię”.

Jednocześnie wezwał on do spytania "urzędników Putina”, kto płaci za ich leczenie w europejskich klinikach. "Może też odpowiedzą?”

Aleksiej Nawalny stał się 20 sierpnia br. ofiarą zamachu przy zastosowaniu broni chemicznej. Podczas przelotu na obszarze Rosji dostał bólów i stracił przytomność. Według analiz specjalistycznych laboratoriów został otruty środkiem bojowym z grupy nowiczok, paraliżującym układ nerwowy. Po awaryjnym lądowaniu i hospitalizacji w syberyjskim mieście Omsk, za namową rodziny, został przeniesiony do berlińskiego szpitala Charité. Tam przez kilka tygodni lekarze trzymali go w śpiączce.

W międzyczasie 44-latek opuścił szpital, ale nie doszedł jeszcze do siebie. Dopiero niedawno zakończył rehabilitację w stolicy Niemiec. Jak podają niemieckie media, Nawalny przebywa obecnie na odpoczynku w Schwarzwaldzie.

Po zamachu na najbardziej znanego krytyka Kremla UE wprowadziła w życie sankcje wobec osób z kręgów rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Są to m.in. szef krajowego wywiadu Aleksander Bortnikow i zastępca szefa administracji prezydenta Siergiej Kirijenko. Ponadto na liście znalazł się także zaufany Putina Jewgienij Prigożyn. Miliarder i były kucharz prezydenta zostali oficjalnie oskarżeni o złamanie embarga ONZ na eksport broni do Libii. Prigożyn miał kiedyś również powiązania z Nawalnym. Nawalny teraz zarzuca mu korupcyjne machinacje, przez co wpływowy biznesmen stał się jego potężnym wrogiem.