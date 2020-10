Aleksiej Nawalny: mój stan znacznie się poprawił. Mówi o zaskoczeniu lekarzy

- Moja wersja polega na tym, że zrobili to funkcjonariusze albo FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa - przyp. red.), albo SWR (Służby Wywiadu Zagranicznego - przyp. red.), na polecenie, co jest oczywiste, niewątpliwe, Putina - powiedział Nawalny. Dodał również, że "jego stan znacznie się poprawił, ku zaskoczeniu lekarzy".

Wszystko wskazuje na to, że to pierwsze nagranie z udziałem rosyjskiego opozycjonisty po wydarzeniach z sierpnia. Wcześniej Nawalny w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" tłumaczył, dlaczego rozkaz otrucia go musiał pochodzić od Władimira Putina. Dokładnie relacjonuje, co czuł, gdy trucizna zaczęła działać.

- To po prostu ciężko opisać, bo nie można tego z niczym porównać. Organofosforany atakują system nerwowy jak atak DDoS system komputerowy; to przeciążenie, które cię wykańcza. Nie możesz się już skoncentrować" – opowiada.

Aleksiej Nawalny otruty. Kulisy sprawy

Przypomnijmy: 20 sierpnia Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Ponieważ jego stan nie pozostawiał złudzeń, że walka toczy się o życie, został przetransportowany do szpitala w Omsku. Dzięki presji rodziny udało się go przetransportować do Niemiec, gdzie przebywa do dziś.