Aleksiej Nawalny otruty. Rosja: wszystkie zapasy Nowiczoka zostały zniszczone

- Wszystkie chemiczne środki bojowe zostały zniszczone zgodnie z protokołami i przepisami OPCW (Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej - przyp. red.), zostało to odnotowane w określony sposób. Dlatego też stwierdzenie, że w Rosji istnieje produkcja lub stare zapasy chemicznych środków bojowych, jest oczywistą dezinformacją - stwierdził szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego.

Oświadczenie to ma związek z otruciem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. 2 września rząd niemiecki wydał oświadczenie, że toksykolodzy Bundeswehry na podstawie wyników analiz Nawalnego doszli do wniosku, że miał on kontakt z trującą substancją z grupy Nowiczok.