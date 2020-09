Aleksiej Nawalny otruty. Nowe informacje ze szpitala

Aleksiej Nawalny przebywa obecnie w berlińskiej klinice Charite. Jego stan poprawia się. Przełom nastąpił na początku września, gdy lekarzom udało się wybudzić go ze śpiączki . Szpital podkreślał wówczas, że jest za wcześnie, aby oceniać długoterminowe skutki zatrucia.

Teraz przyszły nowe informacje. Jak informuje Radio Zet, opozycjonista wstaje już z łóżka. Nie jest też podłączony do respiratora.

Aleksiej Nawalny otruty

Aleksiej Nawalny 20 sierpnia trafił do szpitala w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom i intensywnemu leczeniu.