Aleksander Kwaśniewski komentuje spór o SN. "Zamach niezgodny z konstytucją"

Były prezydent odniósł się do sporu wokół ustawy o Sądzie Najwyższym. - To podważa zaufanie do instytucji państwa, do prezydenta, rządu, ministra sprawiedliwości oraz większości parlamentarnej - twierdzi Aleksander Kwaśniewski.

Aleksander Kwaśniewski spodziewa się kar dla Polski w związku ze sporem o reformę sądownictwa (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)

Była głowa państwa uważa, że analiza pytań prejudycjonalnych przez Trybunał Sprawiedliwości UE nie będzie trwała kilkanaście miesięcy. - Należy spodziewać się, że wniosek będzie dość szybko rozpatrzony. Myślę, że gdzieś w połowie września. Decyzje Trybunału są ostateczne i obowiązują wszystkie kraje i instytucje, więc także Polskę - tłumaczył w Polsat News Aleksander Kwaśniewski.

Skomentował też spór wokół reformy sądownictwa. - To podważa zaufanie do instytucji państwa. Do prezydenta, rządu, ministra sprawiedliwości i większości parlamentarnej. Reforma jest czymś innym. To zamach na Sąd Najwyższy. Ten zamach jest niezgodny z konstytucją i możemy ponieść tego konsekwencje - mówił.

Były prezydent sądzi, że kary dla naszego kraju mogą być "bardzo surowe". - Sami sobie fundujemy osłabianie państwa polskiego. Tego nie robi wróg, tego nie robią nasi przeciwnicy z zagranicy, to robimy my sami, własnymi rękoma - zakończył Kwaśniewski.

