Alarmujący raport Brytyjczyków. Zawstydza przynajmniej kilka zachodnich rządów

Według Brytyjczyków rosyjscy eksperci nie potrafią szybko zastąpić zagranicznych części własnymi. Spowoduje to ograniczenie ich arsenału, ewentualnie przy wykorzystaniu rosyjskich zamienników stanie się on bardziej zawodny. Na przykład rosyjski samolot transportowy IŁ-76 posiada aż 80 podzespołów, których nie można zastąpić częściami produkowanymi w Rosji. Może to doprowadzić do uziemienia tych maszyn w przyszłości.