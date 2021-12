Alarmujące dane z polskiego Kościoła. Spada liczba sakramentów

Dane są alarmujące dla polskiego Kościoła. W roku 2020 udzielono 91,5 tys. sakramentów małżeństwa, co stanowi spadek o 26,8 proc. względem roku 2019. Do sakramentu chrztu przystąpiło 312,1 tys. osób, co w tym przypadku oznacza spadek o 16,3 proc. Zanotowano też mniejszą liczbę sakramentów bierzmowania. Przystąpiło do niego 252,3 osób - to spadek o 34,0 proc. względem roku wcześniejszego.