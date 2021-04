Aktywistki mają przekaz dla Dudy. "Polecamy nie udawać, że walczy pan z kryzysem klimatycznym"

Andrzej Duda zaproszony na szczyt klimatyczny

I to właśnie do niego przekaz swojego spotu kierują trzy młode aktywistki klimatyczne - Dominika Lasota, Ewa Rewers i Wiktoria Jędroszkowiak.

Aktywistki nagrały spot. ws kryzysu klimatycznego. Zwracają się do Dudy

"Korzystając z okazji szczytu klimatycznego organizowanego przez Joe Bidena, zwracają się do prezydenta Dudy. W nagranym specjalnie na tę okazję spocie nawiązują do jego dotychczasowego ignoranckiego podejścia wobec kryzysu klimatycznego, ale również przemocy wobec aktywistek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego na wiecach wyborczych Andrzeja Dudy podczas kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku" – piszą organizatorki akcji.

"Nie udawaj, że jakkolwiek walczysz z kryzysem klimatycznym"

Aktywistki i aktywiści klimatyczni od lat przypominają o ogromnym wyzwaniu, jakim jest zmierzenie się z postępującym kryzysem klimatycznym. Młodzieżowy Strajk Klimatycznywielokrotnie apelował już wcześniej do samego prezydenta Andrzeja Dudy, by ten podjął natychmiastowe działania - m.in. w zakresie odejścia od wydobycia węgla do 2030 roku, sprawiedliwej transformacji oraz dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej.