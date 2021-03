Joe Biden organizuje szczyt klimatyczny. Andrzej Duda wśród zaproszonych liderów

Szczyt klimatyczny organizowany przez Stany Zjednoczone rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa łącznie 2 dni. Do udziału w spotkaniu zaproszono 40 światowych liderów - prezydenta Rosji Władimira Putina, przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej, a także kanclerz Niemiec Angelę Merkel oraz Emmanuela Macrona. Joe Biden skierował także zaproszenie do polskiego prezydenta Andrzeja Dudy.

"Szczyt przywódców w sprawie klimatu podkreśli pilną potrzebę oraz korzyści gospodarcze płynące z bardziej zdecydowanych działań w dziedzinie klimatu. Będzie to kamień milowy w drodze do konferencji ONZ Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP26), która odbędzie się w listopadzie w Glasgow" - przekazuje w oświadczeniu Biały Dom.

"W ostatnich latach naukowcy podkreślali potrzebę ograniczenia ocieplenia planety do 1,5 stopnia Celsjusza, aby powstrzymać negatywne skutki zmiany klimatu. Kluczowym celem zarówno kwietniowego szczytu światowych liderów, jak i COP26 będzie podejmowanie dalszych wysiłków, które utrzymają ten stopniowy cel w zasięgu. Szczyt zwróci także uwagę na to, jak zwiększone ambicje klimatyczne mogą wykreować dobrze płatne miejsca pracy, rozwiną innowacyjne technologie oraz pomogą krajom dostosować się do skutków klimatycznych" - dodają służby prasowe 46. prezydenta USA.