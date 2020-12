Joe Biden ogłasza swoją pierwszą decyzję

"Pierwszego dnia pracy moja administracja ponownie dołączy do porozumienia paryskiego" - zapowiedział prezydent-elekt USA Joe Biden.

Democratic Presidential hopeful former Vice-President Joe Biden speaks at the Philadelphia Council AFL-CIO Workers Presidential Summit, at the Pennsylvania Convention Center in Philadelphia, PA, on September 17, 2019. (Photo by Bastiaan Slabbers/NurPhoto via Getty Images)

Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto