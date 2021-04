Akt oskarżenia ws. Adamowicz. "Służy w celu szkalowania mojego zamordowanego męża"

Adamowicz o akcie oskarżenia. "Założenia i tezy bez żadnych dowodów"

"Twierdzenia w akcie oskarżenia służą w celu szkalowania mojego zamordowanego męża"

- Opodatkowanie ryczałtowe dochodów z najmu jest mniej korzystne od opodatkowania na zasadach ogólnych - taką ekspertyzę złożyłam do akt sprawy. Jeżeli państwo daje obywatelowi taki wybór, to nie może potem czynić mu zarzutu za dokonanie takiego wyboru, bo mamy wówczas do czynienia z metodycznym rozstawianiem pułapek na obywatela przez państwo - tłumaczyła Adamowicz.

Magdalena Adamowicz przed sądem. "Arbitralna insynuacja"

Akt oskarżenia ws. Magdaleny Adamowicz

Przypomnijmy, że akt oskarżenia przeciw Magdalenie Adamowicz został skierowany do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Wniósł go Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.