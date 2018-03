Akt oskarżenia dla Mateusza Kijowskiego. Grozi mu 8 lat

Skończyło się śledztwo w sprawie byłego lidera KOD i byłego skarbnika tej organizacji Piotra C. Prokuratura skierowała już do sądu akty oskarżenia. Obu mężczyznom grozi po 8 lat więzienia.

Lider KOD odniósł się już do informacji o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. "Nazywam się Mateusz Kijowski i nie wstydzę się swojej twarzy. Proszę to zapamiętać. Nie życzę sobie, żeby mówić o mnie pierwszą literą nazwiska czy zasłaniać mi na zdjęciach oczy. Wiem, że to dodaje dramatyzmu materiałom i poniekąd uzasadnia brak zaangażowania w dociekanie do prawdy. Ale chociaż tyle możecie zrobić – uszanować moje życzenie w kwestii technicznej" - napisał na swoim profilu na Facebooku. "Skoro prawda Was nie interesuje a autorytetem w kwestii orzekania o winie jest dla Was upolityczniona prokuratura, możecie spełnić chociaż to jedno życzenie już przez Was skazanego. Może to będzie to 'ostatnie życzenie'? - dodał.