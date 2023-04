Akt oskarżenia dla "Jaszczura" i czterech innych mężczyzn za antysemickie marsze

- Zarzutami objęto pięciu mężczyzn w wieku od 48 do 63 lat, którym zarzucono popełnienie czynów kwalifikowanych jako zachowania zmierzające do nawoływania do dyskryminacji osób z powodu przynależności narodowej oraz znieważania tych osób z tego powodu - powiedział prokurator Marcin Kubiak z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.