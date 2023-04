Patostreamer narodowiec skazany. "Jaszczur" z wyrokiem bezwzględnego więzienia

- Kamraci, to jest kij na poselski ryj. Jeśli oni (posłowie - red.) 1 lutego zagłosują jak chcą, uchwalą tę ustawę o wojnie domowej, ustawę o kapo. Ta ustawa tworzy kapo, nadkapo, podkapo - wszyscy na wszystkich będą donosić, każdy każdego będzie pilnować, stworzą piekło. Jeśli oni to zrobią, skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy. My ich ostrzegamy, jeżeli oni zagłosują na "tak", to ja chcę ich zabić - mówił do zgromadzonych wymachując długim kijem.