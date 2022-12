Akt desperacji Putina? Gen. Skrzypczak o Rosjankach na froncie

Rosyjskie dowództwo stara się uzupełniać braki w jednostkach frontowych rekrutami z mobilizacji. Według ukraińskiego wywiadu, wojskowi Putina zaczęli powoływać do służby kobiety, a na szkolenie w Donbasie trafiła już pierwsza grupa zmobilizowanych Rosjanek. - W rosyjskiej armii zawsze były kobiety, ale trudno powiedzieć, jaka jest teraz ta skala wcieleń. Chodzi z pewnością o efekt propagandowy, aby pokazać, jak to bardzo Rosjanie są zdeterminowani w prowadzeniu tej wojny - powiedział w programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojska lądowych. Jego zdaniem zmobilizowane Rosjanki trafią raczej do jednostek pomocniczych: sztabowych, medycznych i tyłowych. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje związane z wojną w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.

Rozwiń