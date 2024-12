AI‑Jezus w konfesjonale w Szwajcarii. Odpowiadał na pytania wiernych

Rozmowa z awatarem Jezusa i pytanie go o radę – także to stało się możliwe w tym roku. W ramach projektu artystycznego sztuczna inteligencja (AI) została wykorzystana do stworzenia Jezusa w katolickiej kaplicy św. Piotra w szwajcarskiej Lucernie, który spędził dwa miesiące, odpowiadając na pytania w konfesjonale.