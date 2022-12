"To była zdrada". Dotarliśmy do mocnego pisma Agrounii

Kołodziejczak w ostatniej części pisma krytykuje ludowców i zarzuca PSL-owi porzucenie polskiej wsi. "Jesteśmy przekonani, że Marek Sawicki poprzez mówienie fałszywych sformułowań chce wprowadzić niepokój w strukturach AGROunii, która dziś NIE PROWADZI żadnych rozmów o wspólnym starcie z kimkolwiek. Gdyby AGROunia prowadziłaby takie rozmowy nasi działacze dowiedzieliby się jako pierwsi. Polskie Stronnictwo Ludowe musi zrozumieć, że oddało polską wieś i miasta poza wielkimi aglomeracjami Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zostaliśmy zostawieni do zniszczenia - to była zdrada. PSL musi wiedzieć, że dalsze atakowanie naszych działaczy w terenie to droga donikąd - powtarzaliśmy to wiele razy. Sformułowania powtarzane przez Marka Sawickiego wpisują się w narracje starej, zepsutej polityki, z którą należy skończyć. My wiemy, że naruszyliśmy masę interesów: PiS- owskich i PSL-owskich, ale z drogi raz przez nas obranej powrotu nie ma" – czytamy w oświadczeniu.