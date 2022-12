"Bardzo poważny błąd komendanta". Szef policji krytykowany nawet w PiS

"Niezrozumiałe zaufanie"

Zieliński zwraca uwagę, że gen. insp. Szymczyk jest doświadczonym policjantem i powinien być bardziej przezorny. Polityk nie rozumie też, jak komendant mógł bezgranicznie zaufać tym, którzy go obdarowali. - To jest oficer w najwyższym stopniu, jaki można uzyskać w policji, który ma wieloletni staż służby. Gdyby chodziło o funkcjonariusza z mniejszym doświadczeniem, to można byłoby to bardziej tolerancyjnie oceniać. Zaufanie do tych, którzy obdarowali pana komendanta, jest dziwne i niezrozumiałe - dodaje.