Agonia rubla

Według Bernstama podstawę zaufania do rosyjskiego państwa stanowiła dotychczas wymienialność rubla. Nigdy nie była to pewna waluta, ale przynajmniej można ją było wymienić na dolary lub euro. To nie tylko zapewniało spokój duszy wielu Rosjanom, ale przede wszystkim było smarowidłem wszelkich biznesowych transakcji z zagranicą. Bez tego resztki zaufania do państwa wyparowują.