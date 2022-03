Szwecja w NATO? "Możemy dołączyć w 24 godziny"

Debata, jaka toczy się w Szwecji wokół ewentualności wstąpienia kraju do Paktu Północnoatlantyckiego, wynika z niebezpiecznej sytuacji, związanej z agresją rosyjską na Ukrainę. Amerykański okręt wraz z USS Donaldem Cookiem patroluje wybrzeże i jest w każdej chwili gotów do działania, choć to tylko ćwiczenia.