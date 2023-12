Agenci CBA w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", w ubiegłym roku Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego wydała w niebywałym pośpiechu 200 mln zł na zakup sprzętu do wypożyczalni dla niepełnosprawnych. W sierpniu informowano, że wypożyczalni wciąż nie otwarto, a rząd nie chciał nawet ujawnić, co do niej kupiono. Zakup odbywał się bez przetargu i został przez RARS całkowicie utajniony. Firmy składające oferty musiały w tej sprawie podpisać zobowiązania. Ostatecznie wypożyczalnia wspólnie z PFRON w ostatnim czasie została uruchomiona.