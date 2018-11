Agenci CBA będą ochraniać marsz 11 listopada? Rzecznik potwierdza

Kilkudziesięciu agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostało oddelegowanych do policji na 11 listopada - donosi Onet.pl. Nie wiadomo jednak, czym konkretnie będą się zajmować.

Jak dowiedziała się w piątek Wirtualna Polska, wojskowe pojazdy oraz kordony policji i żołnierzy odetną dostęp do ronda Dmowskiego, z którego ma ruszyć Marsz Niepodległości. Rządzący wykluczają, by narodowcy przeszli tą samą trasą co państwowy marsz na godzinę przed jego rozpoczęciem. Pisaliśmy o tym TUTAJ.