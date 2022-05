18 lat Polski w UE, a prezydent na polu tulipanów

1 maja. Święto tulipana

W trakcie uroczystości pierwsza dama podzieliła się z zebranymi także osobistym wspomnieniem. Powiedziała, że to właśnie te kwiaty otrzymała od Andrzeja Dudy, kiedy się jej oświadczał. - To są kwiaty, które wręczył mi mój mąż, już 28 lat temu, kiedy mi się oświadczał; były to ciemnoróżowe tulipany z białą obwódką. I już do naszej rodzinnej tradycji należy to, że mąż i w moje urodziny – ponieważ oświadczał się w dniu moich urodzin, które obchodzę na początku kwietnia – to właśnie zawsze z okazji urodzin, a także z okazji rocznicy ślubu właśnie te wyjątkowe tulipany otrzymuję – powiedziała prezydentowa.