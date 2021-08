Afganistan. Uchodźcy trafią do Polski? "Bardzo złożony proces"

- MSWiA przygotowuje miejsca dla osób, które są ewakuowane. To jest kwestia zadbania o ich bezpieczeństwo i zdrowie, ale też ich weryfikację - mówił w programie "Tłit" WP szef KPRM Michał Dworczyk, pytany co się stanie z Afgańczykami, którzy trafili do Polski po objęciu władzy w ich kraju przez talibów. Jak mówił, z uwagi na to, że osoby te musiały być szybko ewakuowane, niektóre czynności, jakie w normalnych warunkach byłby prowadzone jeszcze przed ich przyjazdem, zostaną zrealizowane już w Polsce. - Akcja ewakuacyjna i proces adaptacyjny to bardzo złożony proces w który zaangażowany jest szereg instytucji, dlatego premier powołał międzyresortowy zespół który się zajmuje całą tą operacją - podkreślił Dworczyk.