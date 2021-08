Piekło w Afganistanie. "Godzina zemsty" talibów [RELACJA NA ŻYWO]

We wtorek zostały wznowione wojskowe loty ewakuacyjne z lotniska w Kabulu. Stolica Afganistanu nadal jest sparaliżowana po przejęciu przez talibów. Włoska prasa sytuację w Afganistanie nazwała "piekłem", a działania talibów "godziną zemsty". Michał Dworczyk przekazał, że dwa polskie samoloty są w drodze do Afganistanu. Wystartować ma także trzeci. Na stronie Wirtualnej Polski zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z bieżących wydarzeń z Afganistanu.