Afera z Pegasusem. Poseł PiS szokuje. "Co za różnica, czy taki system, czy inny"

Nie milkną echa afery, której szczegóły ujawniła kanadyjska jednostka badawcza Citizen Lab. Krzysztof Brejza, Roman Giertych i prok. Ewa Wrzosek byli szpiegowani systemem Pegasus. - Przecież na tym polega podsłuch. Jeżeli się kogoś podsłuchuje to się kogoś podsłuchuje po to, żeby usłyszeć różne rzeczy - uważa eurodeputowany PiS Kosma Złotowski. Jego zdaniem nie ma dowodów na to, że oprogramowania używały polskie służby.