Afera z Pegasusem. Michał Kołodziejczak na posiedzeniu komisji senackiej

Wystąpienie Michała Kołodziejczaka na komisji senackiej

Michał Kołodziejczak wytłumaczył komisji senackiej, że posiada dwa raporty potwierdzające to, że był inwigilowany systemem Pegasus. Potwierdzili to badacze z Citizen Lab oraz Polacy pracujący w Amnesty International. Działacz dodał, że nie tylko był podsłuchiwany. Wskazał, że włamano się do jego telefonu.